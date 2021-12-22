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Адвокат Порошенко захотел вызвать Зеленского свидетелем по делу о госизмене

Защита Петра Порошенко ходатайствовала о вызове Зеленского свидетелем по делу о госизмене

Фото: Johanna Geron / Reuters

Защита пятого президента Украины Петра Порошенко подала ходатайство о вызове в суд его преемника на посту главы государства Владимира Зеленского в качестве свидетеля по уголовному делу о государственной измене, связанному с незаконными поставками угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook одного из адвокатов политика Игоря Голованя.

Помимо украинского лидера, юрист захотел видеть в суде и других политиков, в том числе вице-премьера Ирину Верещук, депутатов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского. По его словам, все эти люди неоднократно делали публичные заявления, что располагают сведениями о причастности Порошенко к нарушению закона.

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«Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям Государственного бюро расследований и представят правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела», — написал Головань. Сам президент Украины или его окружение заявление защиты Порошенко пока не комментировали.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позже он пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.

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Михаил Кириллов
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