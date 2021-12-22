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Мать девятилетней студентки МГУ рассказала об угрозах психологическим тестом

Теплякова заявила, что ее девятилетней дочери Алисе угрожали в МГУ психологическим тестом
Наталья Теплякова

Наталья Теплякова. Кадр: СЕГОДНЯ / YouTube

Мать девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой Наталья рассказала, что в вузе девочке-вундеркинду угрожали психологическим тестированием индивидуальных особенностей. Слова россиянки приводит РБК.

Теплякова также отметила, что им заранее сказали, что Алису будут «валить» на экзамене.

«Заранее была информация, что Алису будут "валить". Экзамен был индивидуальным. Ей сорвали зачетную сессию, хотя она готовилась, читала», — поделилась мать девочки.

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По словам Тепляковой, в МГУ не сообщили о формате проведения экзамена и критериях его оценки. В письме от учебной части говорилось, что на экзамене оценят ее индивидуальные психологические и академические особенности. Однако родители запретили психологическую оценку.

Мать отметила, что на входе девятилетнюю студентку встретила усиленная охрана из нескольких человек. Сам инцидент с участием отца Алисы был записан на камеру сотрудницей факультета. Женщина объяснила реакцию мужчины тем, что он «час просил отдать ребенка», и в итоге попытался прорваться в учебную часть.

В пресс-службе психфака МГУ «Ленте.ру» подтвердили, что предлагали провести психологическое тестирование, чтобы разработать индивидуальный подход к девочке, но никаких угроз со стороны кафедры не было. Как только родители отказались, предложение было снято, уточнила пресс-секретарь факультета Александра Долгих.

«Мы просили папу дать нам возможности узнать, какие есть возрастно-психологические особенности Алисы, чтобы, основываясь на этом, подобрать ей индивидуальный маршрут обучения», — пояснила Долгих. Она подчеркнула, что такое предложение было сделано, чтобы понять особенности восприятия информации, скорость реакции и эмоциональное состояние девочки. По ее словам, для создания комфортных условий обучения к Алисе приставили персонального тьютера, хотя у остальных студентов тьютеры работают на группу.

Ранее в сети появилось видео, на котором отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

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Анна Филипенко
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