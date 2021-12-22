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Из американского фонда помощи в пандемию украли 100 миллиардов долларов

Секретная служба США сообщила о краже денег, выделенных на поддержку безработных

Фото: Oliver Contreras / globallookpress.com

Из американского фонда, который создавался для помощи бизнесу и населению во время пандемии коронавируса, украли порядка100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на координатора Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Роя Дотсона.

По оценкам ведомства, объем похищенных средств составляет примерно 3 процента от общего объема фонда в 3,4 триллиона долларов. Причем большая часть украденных денег должна была пойти на поддержку безработных: в распоряжении мошенников оказалось по крайней мере 87 миллиардов долларов.

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В настоящее время проводится более 900 уголовных расследований мошенничества, связанного с пандемией, арестованы уже 100 человек. Пока проводится расследование Секретная служба США заморозила 1,2 миллиарда долларов из правительственного пакета помощи.

Кроме того, по оценкам Управления Генерального инспектора США, 39 миллиардов долларов, которые выплачивались в качестве пособий по безработице, были потрачены впустую. Летом 2021-го выяснилось, что 42 штата не сообщили о переплатах, 40 процентов штатов не проводили необходимых проверок для выявления ненадлежащих платежей. Наблюдательный орган заявил, что проблемы с программой, вероятно, были вызваны недостаточным количеством персонала и устаревшими технологиями, которые препятствовали обнаружению мошеннических платежей.

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Платон Щукин
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