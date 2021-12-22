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Россиян предупредили о новых валютных рисках

Финансист Солодков: существует шанс, что ставки по рублевым депозитам возрастут

Фото: Pixabay

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о новых валютных рисках.

По словам финансиста, сегодня реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Однако существует шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут.

«С другой стороны, специалисты знают, что в долгосрочной перспективе рубль всегда демонстрирует тренд на понижение, что не исключает возможности на коротком отрезке времени заработать на изменении его курса», — сказал эксперт.

Однако Солодков подчеркнул, что никто не знает и не укажет определенный отрезок времени, когда можно будет совершить такую операцию. Причина заключается в противоречивом внешнем фоне с высокими геополитическими рисками и одновременно растущими ценами на сырье.

При этом эксперт посоветовал не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ, хотя и эти инструменты в зоне риска из-за высокой волатильности рубля.

Ранее сообщалось, что объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев года стал рекордным с 2014 года и достиг четырех тонн. Рост спроса на золотые слитки и монеты произошел и в других странах.

Марина Совина
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