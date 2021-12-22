Туристам предложат надеть очки виртуальной реальности для выбора отеля

Эксперты туристической отрасли перечислили путешественникам главные тренды 2022 года в гостиничном бизнесе. О новинках в сфере гостеприимства пишет Travel Daily News.

Специалисты рассказали, что ряд отелей со следующего года планирует внедрить функцию голосового бронирования. «Теперь вам не нужно звонить на стойку регистрации и заранее бронировать номер в гостинице. Вместо этого вы можете просто сделать это с помощью голосового помощника, даже не касаясь смартфона», — уточнили они.

Кроме того, с 2022 года некоторые отели предложат туристам надеть очки виртуальной реальности для выбора подходящего номера. «С очками виртуальной реальности вы можете осмотреть свою комнату и побывать внутри нее, даже не будучи там. И, если что-то не нравится, отказаться от бронирования», — отметили авторы.

Еще одним современным трендом является внедрение в отели смарт-номеров. Они будут оснащены системой голосового управления, «умными» системами безопасности, распознаванием лиц и видеочатами с консьержем. В таких объектах размещения с помощью облачных хранилищ отельеры смогут собирать информацию о каждом клиенте и «настраивать» номера под каждого гостя.

«Например, кто-то предпочитает спать на хлопковых простынях, кому-то необходима определенная температура в номере, —пояснили эксперты. — Также доступ будет предоставлен гостю, чтобы тот мог вносить необходимые дополнения и изменения».

Ранее в декабре россиянин отдохнул в отеле 1992 года постройки на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте и раскрыл неочевидные плюсы проживания в старой гостинице. Он отметил планировку и территорию, которая со временем «благородно старела».