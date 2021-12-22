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Полицейский с табличкой «Взятки не берем!» на столе попался на взятке

На Украине задержали полицейского, на столе у которого была табличка «Взятки не берем!».

Фото: Государственное бюро расследований Украины

В Черниговской области на Украине задержали полицейского, который попался на получении взятки в 58 тысяч гривен (более 1,5 миллиона рублей), сообщается на сайте Государственного бюро расследований. На обнародованных снимках можно заметить, что на его столе находилась табличка с надписью «Взятки не берем!».

Уточняется, что еще в 2012 году Нежинская районная администрация предоставила в аренду земельные участки общей площадью 300 гектар. Предприниматель выращивал на них зерновые. В 2020 году окружная прокуратура через суд потребовала отменить аренду, поскольку считала, что распоряжение РГА было незаконным. В первой инстанции действия администрации были признаны законными.

Работнику полиции стало известно о подготовке апелляции. Он предложил предпринимателю «решить вопрос» с прокурорами за взятку, чтобы те не стали подавать апелляцию. Летом ему передали 58,8 тысяч гривен, а также скретч-карту на тысячу литров бензина от предпринимателя. Преступнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в Челябинске Металлургический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 22-летнего экс-сотрудника ФСИН за получение взяток от заключенных и попытку пронести наркотики в колонию. По данным следствия, россиянин, работавший охранником, в мае 2021 года получил взятки от одного из заключенных на сумму 85 тысяч рублей за то, что помогал ему проносить в колонию мобильные телефоны и сим-карты.

Марина Совина
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