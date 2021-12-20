Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Охранник российской колонии получил срок за взятки и попытку пронести марихуану

В Челябинске 22-летнего экс-сотрудника ФСИН осудили на восемь лет за взятки от заключенных

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Челябинске Металлургический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 22-летнего экс-сотрудника ФСИН за получение взяток от заключенных и попытку пронести наркотики в колонию. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, россиянин, работавший охранником, в мае 2021 года получил взятки от одного из заключенных на сумму 85 тысяч рублей за то, что помогал ему проносить в колонию мобильные телефоны и сим-карты. Помимо этого, он пытался пронести на зону марихуану, однако его задержали коллеги.

Подсудимого признали виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий»), 291 («Мелкая взятка») и 228 («Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере») УК РФ. За это, помимо реального срока, его лишили звания прапорщика внутренней службы и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее правозащитница Марина Литвинович раскрыла схему вымогательств денег сотрудниками ФСИН в женских колониях. По ее словам, заключенным россиянкам часто предлагают дать взятку за выход на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). В регионах суммы за такую услугу могут достигать 100 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Семьи погибших бойцов ЧВК Вагнера заявили об отсутствии документов об их смерти
Моргенштерн предложил владельцу «Тануки» обменяться ресторанами
Реклама Nike на фасаде оперы в Париже спровоцировала скандал в сети
Еще одна страна ужесточила правила въезда для россиян из-за коронавируса
Владельцы техники Apple испугались слежки
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в случившемся
Российские болельщики выразили соболезнования клубу после назначения Черчесова
Москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов
В Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника
Германия отреагировала на высылку дипломатов из России
Россияне увеличили суммы ипотеки
Бывших сотрудников российского музея осудили за хищение 42 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter