Охранник российской колонии получил срок за взятки и попытку пронести марихуану

В Челябинске Металлургический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 22-летнего экс-сотрудника ФСИН за получение взяток от заключенных и попытку пронести наркотики в колонию. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, россиянин, работавший охранником, в мае 2021 года получил взятки от одного из заключенных на сумму 85 тысяч рублей за то, что помогал ему проносить в колонию мобильные телефоны и сим-карты. Помимо этого, он пытался пронести на зону марихуану, однако его задержали коллеги.

Подсудимого признали виновным по статьям 290 («Получение взятки»), 286 («Превышение должностных полномочий»), 291 («Мелкая взятка») и 228 («Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере») УК РФ. За это, помимо реального срока, его лишили звания прапорщика внутренней службы и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Ранее правозащитница Марина Литвинович раскрыла схему вымогательств денег сотрудниками ФСИН в женских колониях. По ее словам, заключенным россиянкам часто предлагают дать взятку за выход на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). В регионах суммы за такую услугу могут достигать 100 тысяч рублей.