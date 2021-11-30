Раскрыта схема вымогательства денег сотрудниками ФСИН в женских колониях

Правозащитница Литвинович: у женщин в колониях вымогают деньги за право выйти по УДО

В женских колониях у родственников заключенных россиянок часто вымогают деньги. Ради выхода на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) женщины готовы на многое, поэтому некоторым семьям приходится продавать квартиры и брать кредиты. Схему вымогательства сотрудниками ФСИН раскрыла в интервью «Ленте.ру» правозащитница Марина Литвинович.

Вообще руководство колоний нацелено на постоянное вытаскивание денег из семей заключенных. Их всегда интересуют женщины, чьи семьи могут платить. И очень часто женщине, которая хочет выйти по УДО, прямым текстом говорят: надо купить стройматериалы или оплатить какие-то работы Марина Литвинович правозащитница

Литвинович заявила, что деньги, которые выделяются государством на ремонт колоний, могут воровать сотрудники. При отказе давать деньги надзирательницы ищут других обеспеченных заключенных: всегда есть люди, которые готовы заплатить. В регионах суммы, которые вымогают у заключенных, могут достигать 100 тысяч рублей, добавила правозащитница.

В отличие от мужских тюрем, физическое насилие в женских колониях широко не применяется. При этом, так как все женщины замотивированы выйти по УДО, сотрудники ФСИН идут на манипуляции. Вымогательства — одна из таких манипуляций, но есть и другие. В частности, в колониях распространена практика манипулирования женской физиологией, рассказала Литвинович. Женщины, которые работают в колониях на швейных производствах, не могут часто ходить в туалет, так как это разрешено делать один или два раза за смену.

«Причем на это дается очень мало времени, около 5-10 минут. С учетом того, что на производстве работает, допустим, 70 женщин, а унитазов только пять, получается, что не все даже успевают», — рассказала правозащитница. По ее мнению, такие методы вполне можно назвать пытками.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1). Кадры были сняты сотрудниками ФСИН и заключенными на служебные видеорегистраторы. По словам правозащитника Владимира Осечкина, всего видео с пытками занимают 40 гигабайт, они подтверждают системный характер пыток в колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

В четверг, 25 ноября, стало известно, что президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.