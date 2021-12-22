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В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО

Сенатор Климов: конфликт с НАТО закончится либо войной, либо ремиссией
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Текущий конфликт России с НАТО может закончиться либо третьей мировой, либо ремиссией в случае, если альянс согласится двигаться в направлении достижения баланса интересов, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что на данный момент действия НАТО только нагнетают напряженность.

На фоне роста напряженности вокруг ситуации на Украине НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования. Альянс сократил срок готовности к развертыванию в зоне кризиса Объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) с семи до пяти дней. Указанная группа состоит из 6,4 тысячи военнослужащих, ее возглавляет Турция.

Война или мир

Климов отметил, что на данный момент увеличение присутствия НАТО в регионе не меняет глобального баланса сил. Тем не менее подобные действия нельзя оставлять без внимания.

«Сейчас мы выдвинули ряд предложений нашим западным визави. Предлагается признать неприемлемость ядерной войны — это очень важный момент, предлагаем прекратить считать друг друга противниками. То, что происходит сейчас, — все же не ответ на предложение, тут есть определенная доля инерции. Но, чтобы ее оправдать, необходимы инфоповоды, которые, по большому счету, не меняют стратегический баланс, хотя все равно являются неприятными», — считает политик.

Проблема в том, что так нагнетается напряженность и увеличивается возможность непредвиденных инцидентов, принятия ошибочных решений, которые впоследствии могут негативно отразиться на всем человечестве

Андрей Климовсенатор

Сенатор подчеркнул, что такие действия НАТО создают крайне неблагоприятные условия для последующей разрядки, которой не может не случиться. Из сложившейся ситуации, по словам Климова, выхода всего два: третья мировая или вхождение в период ремиссии.

Альтернативой ремиссии со взаимными гарантиями безопасности является только рукотворный апокалипсис, которого бы очень не хотелось

Андрей Климовсенатор

«Запад ведь загоняет в бутылку не только нас, но и себя: у России достаточно сил, чтобы защитить себя, но последствия любого вооруженного конфликта, еще и в центре Европы, будут крайне тяжелыми. Это и потоки беженцев, и гуманитарные катастрофы. Лучше бы им внимательнее прочитать то, что предлагает Москва, и начать реагировать в правильном направлении, пытаясь достичь баланса интересов», — рекомендовал Климов.

Но для достижения баланса, как отметил Климов, необходима политическая воля, и именно в этом направлении могут возникнуть трудности. Впрочем, по его словам, профессионализм и опыт президента США Джо Байдена внушают осторожный оптимизм.

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«Внутри НАТО и Вашингтона картина сейчас довольно пестрая. Выросло целое поколение людей, которые не знают, что такое настоящая война. Многие из них делали карьеру на русофобии, гонке вооружений и не способны ни к какой другой деятельности. И, честно говоря, я плохо представляю, как эти люди могут начать действовать в правильном для цивилизации направлении. Хотя и профессиональных людей там хватает. Байден прошел серьезную внешнеполитическую школу, и таких, как он, хватает. К сожалению, если их позиция не перевесит, нам, как говорил президент, придется искать другие ответы, в том числе и военно-технического характера», — предупредил сенатор.

Климов заключил, что Москва не будет оттягивать переговорный процесс и принятие окончательного решения бесконечно. В конечном итоге, все будет зависеть от того, победит ли на Западе голос разума.

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Наталия Белова
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