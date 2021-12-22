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В 2021 году на Украину отказались пропустить рекордное число россиян

Погранслужба Украины: в 2021 году отказано в пропуске 6600 гражданам России

Фото: РИА Новости

На Украину в 2021 году не смогли попасть 6,6 тысячи граждан России. Россиянам по разным причинам отказала в пропуске Государственная пограничная службы страны — это рекордное число отказов, передает Obozrevatel.

«Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ. В прошлом году — 2800», — рассказал спикер ведомства Андрей Демченко. Представитель погранслужбы добавил, что в пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу Украине.

Граждан России не пропускают на территорию Украины в том числе из-за того, что до того они посещали Крым или Донбасс. «Эти территории — неотъемлемая часть Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины. Потому Государственной пограничной службой проводится постоянная работа по выявлению лиц, незаконно посещавших АР Крым или отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — разъяснил Демченко. Кроме запрета на въезд на Украину, ездивших в эти регионы россиян могут подвергнуть административному или уголовному наказанию.

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Не пускают на Украину и представителей эстрады. В частности, погранслужба рассказала, что они не пропустили на гастроли российскую группу «Ногу свело!», одного из музыкантов коллектива «Город 312», а также исполнительницу главной роли в сериале «Непотопляемая» Глафиру Тарханову.

10 декабря из Молдавии выслали заместителя директора Института стран СНГ, профессора Владимира Егорова. Причины депортации молдавские власти Егорову не назвали.

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Дмитрий Настасьев
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