Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Из Молдавии депортировали российского профессора

Первого заместителя директора Института стран СНГ Егорова депортировали из Кишинева

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Из Кишинева депортировали первого заместителя директора Института стран СНГ, доктора исторических и экономических наук, профессора Владимира Егорова, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе учебного заведения, российскому профессору не назвали причин высылки из страны. Там уточнили, что Егорова депортируют из аэропорта молдавской столицы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российский политолог Наталья Нарочницкая не смогла попасть в Молдавию. Ее отказались пустить на территорию страны в аэропорту Кишинева.

Политолог два часа простояла в пограничной зоне аэропорта Кишинева. Затем Нарочницкую отвели обратно в самолет, которым она прилетела. Причины отказа в посещении Молдавии политологу не сообщили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Из Молдавии депортировали российского профессора
Россия раскритиковала Эстонию за безгражданство в День защиты прав человека
США ввели санкции против руководства белорусского изолятора
Российский производитель майонеза показал полет своего беспилотного аэротакси
В Госдуме оценили перспективы закона о новогодней пенсии
На Украине заявили о нехватке ресурсов для отражения нападения России
Психолог шоу «Пацанки» назвала причины тяги мужчин к прогулкам по тонкому льду
Элджей отсудил более 700 тысяч рублей за отмененные концерты
Польские спецслужбы опубликовали запись разговора диспетчера и пилота Ryanair
В Чечне отреагировали на спор Путина и Сокурова об устройстве России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter