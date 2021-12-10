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Российского политолога отказались пустить в Молдавию

Захарова: российского политолога Нарочницкую де-факто депортировали из Молдавии

Фото: Globallookpress.com

Российский политолог Наталья Нарочницкая не смогла попасть в Молдавию. Ее отказались пустить на территорию страны в аэропорту Кишинева, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто депортировали», — оценила Захарова произошедшее.

По информации российского Министерства иностранных дел, политолог два часа простояла в пограничной зоне аэропорта Кишинева. Затем Нарочницкую отвели обратно в самолет, которым она прилетела. Причины отказа в посещении Молдавии политологу не сообщили. «А ведь Наталья Нарочницкая не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем», — возмутилась Захарова поведением молдавских погранчников.

Пограничной службе Молдавии ничего не известно об инциденте с Нарочницкой, передает ТАСС. «У нас пока нет информации по этому вопросу. Как только будет, мы сообщим СМИ», — прокомментировала ситуацию представитель погранслужбы Раиса Новицки.

Дмитрий Настасьев
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