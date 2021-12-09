Захарова увидела предпосылки к запрету российского ТВ в Молдавии

Россия увидела в вышедшем недавно докладе молдавских журналистов возможную подготовку к запрету российского ТВ. Предпосылки для этого усмотрела официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщила корреспондент «Ленты.ру» с еженедельного брифинга по внешней политике.

«Так называемый "Центр независимой журналистики" Молдавии произвел на свет по-настоящему политизированный доклад. Я думаю, что нельзя исключать, что таким образом готовится почва для восстановления запрета на российские программы», — прокомментировала дипломат ситуацию в Молдавии. Она понадеялась, что политическое руководство в Кишиневе не поддастся на «подобные провокационные доклады» и защитит свободу слова в стране.

«Центр независимой журналистики» (ЦНЖ) — неправительственная организация в области медиа, существующая с 1994 года. ЦНЖ называет себя аполитичной организацией и «определяет свою миссию через призму ценностей демократии, способствуя укреплению свободных и жизнеспособных СМИ». В качестве доноров Центра указаны Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса (признан нежелательной организацией на территории России), Европейский союз и представительства других западных стран.

Ранее президент Молдавии Майа Санду уже выразила намерения начать борьбу с «российской пропагандой» в стране. «Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты», — заявила президент. Запрет на российское телевидение существовал в Молдавии с февраля 2018 года по декабрь 2020-го.