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Появился способ избежать стекания воды по рукам во время умывания

В бренде Vela Days посоветовали надевать на запястья тканевые резинки во время умывания

Кадр: @veladays_

Австралийский бренд Vela Days раскрыл способ избежать стекания воды с рук во время умывания. Об этом его представители сообщили изданию Daily Mail.

Создатели марки средств для ухода за кожей обратили внимание на множество мемов в соцсетях, связанных с упомянутой проблемой. Для ее решения они посоветовали надевать на запястья плотные тканевые резинки, которые будут впитывать стекающую по рукам воду.

Отмечается, что подробный аксессуар появился в ассортименте марки. Его стоимость составляет 20 долларов (1480 рублей). «Самый полезный помощник по уходу за кожей! Ленты Vela Days также можно использовать как многоразовые спонжи для снятия макияжа», — гласит описание товара на сайте марки.

Покупательницы бренда оценили предложенную рекомендацию. «Эти резинки нужны каждой девушке. Я не могу перечислить, сколько раз рукава моей одежды становились мокрыми после умывания. Это очень раздражает», «Теперь я не могу жить без этого аксессуара», «Честно говоря, такие резинки очень помогают с этой проблемой», — высказывались они в соцсетях.

Ранее в декабре россиянам дали советы по уходу за лицом зимой. Кожу необходимо увлажнять кожу кремом и сыворотками, чтобы избежать преждевременного старения и появления морщин.

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Айсель Эюбова
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