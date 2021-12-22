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Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины

Президент Украины ограничил круг лиц, которые могут делать заявления о внешней политике

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ограничил круг лиц, которым дозволено делать заявления о внешней политике страны. 22 декабря он подписал соответствующий указ, который был опубликован на сайте главы республики.

Согласно введенным ограничениям, теперь официальные заявления и комментарии, касающиеся внешней политики, могут делать исключительно президент, премьер-министр и глава МИД Украины. Государственным органам также дозволяется выступать с высказываниями по этим вопросам, но лишь по поручению перечисленных лиц.

Кроме того, госорганам придется согласовывать свои позиции с внешнеполитическим ведомством, если их представители совершают зарубежные визиты или каким-либо другим образом участвуют в международных отношениях.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг высказывание министра обороны России Сергея Шойгу о том, что частные военные компании (ЧВК) из США готовят провокацию с применением химического оружия в Донбассе. Он призвал российские власти отбросить враждебную риторику, вернуться в «конструктивное русло» и попробовать разрешить конфликт дипломатическим путем, в частности — путем выполнения минских договоренностей.

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Георгий Нестеров
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