Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Крыму в конце декабря зацвел жасмин

В Никитском ботаническом саду в Крыму зацвел жасмин голоцветковый

Фото: группа «Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)» во ВКонтакте

В Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма в конце декабря зацвел жасмин. Это растение выдерживает морозы до минус 15 градусов, сообщается в группе сада во «ВКонтакте».

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Наталья Месяц рассказала, что завезенный в Никитский сад в 1824 году жасмин голоцветковый (Jasminum nudiflorum) будет цвести в Крыму всю зиму.

Один из подписчиков сообщества в комментариях добавил, что в Подмосковье этот же вид жасмина зимой не распускается. Если его укрывать на холода, цветки он раскрывает только в мае.

Жасмин голоцветковый был завезен в Европу из Китая. Растет он, как правило, в зарослях, оврагах, на склонах. Сейчас жасмин выращивается как декоративное растение и культивируется в странах бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что на Кубани из-за аномально теплой погоды зацвел чай — в декабре температура поднялась до 18 градусов выше нуля. Местные жители заметили цветение растений на территории усадьбы Иуды Кошмана в селе Солохаул, которая считается старейшей чайной плантацией региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
Украина договорилась с Венгрией по газу
В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки
Туристам раскрыли способы «умного сбора» вещей в отпуск
Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины
CША захотели устроить России новый Афганистан на Украине
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter