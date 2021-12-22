В Крыму в конце декабря зацвел жасмин

В Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма в конце декабря зацвел жасмин. Это растение выдерживает морозы до минус 15 градусов, сообщается в группе сада во «ВКонтакте».

Кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Наталья Месяц рассказала, что завезенный в Никитский сад в 1824 году жасмин голоцветковый (Jasminum nudiflorum) будет цвести в Крыму всю зиму.

Один из подписчиков сообщества в комментариях добавил, что в Подмосковье этот же вид жасмина зимой не распускается. Если его укрывать на холода, цветки он раскрывает только в мае.

Жасмин голоцветковый был завезен в Европу из Китая. Растет он, как правило, в зарослях, оврагах, на склонах. Сейчас жасмин выращивается как декоративное растение и культивируется в странах бывшего СССР.

Ранее сообщалось, что на Кубани из-за аномально теплой погоды зацвел чай — в декабре температура поднялась до 18 градусов выше нуля. Местные жители заметили цветение растений на территории усадьбы Иуды Кошмана в селе Солохаул, которая считается старейшей чайной плантацией региона.