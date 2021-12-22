Зимний образ с капроновыми колготками от модного бренда вывел из себя россиянок

Российский модный бренд Feelz составил зимний образ из шелкового платья с капроновыми колготками и вывел из себя пользовательниц сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в его официальном TikTok-аккаунте.

В начале ролика модель позирует в синем платье-комбинации длины мини. «Как носить шелковое платье зимой?» — появляется подпись на кадрах, после чего девушка «утепляет» свой наряд укороченным свитшотом и прозрачными колготками.

Описанное видео стало вирусным и набрало полмиллиона просмотров. Зрительницы сочли предложенный образ непрактичным для холодного времени года и принялись критиковать его в комментариях. «Мы поняли, как на лето вечером носить, а на зиму-то как?», «У вас зима — это плюс 10?», «С днем цистита», «Девочки, зимой "в квартире" там не дописано», «Завтра в Якутии я буду королевой улиц в таком-то наряде в минус 40», «Я вчера в Питере в минус 15 в колготках 200 den чуть не умерла, а тут зима вон какая», — возмущались они.

Представители бренда Feelz пока никак не отреагировали на претензии женщин.

Ранее в декабре еще один российский бренд одежды Mitelyys подняли на смех в сети из-за поз модели в рекламных роликах. Пользовательница с никнеймом _olikfitness_, которая является основательницей марки, разместила в соцсети видео, сделанное во время примерки костюма собственного производства. Она позировала боком и спиной к камере, сильно прогибаясь в области поясницы. «Ортопеда в студию», — шутили зрители в комментариях.