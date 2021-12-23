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Названы самые модные платья 2022 года

Трендовыми станут вязаные платья, а также одежда темного цвета с ярким контрастным принтом

Фото: @taniceelizabeth

Журналистка портала Who What Wear назвала модели платьев, которые обретут популярность в 2022 году. Список Эммы Спеддинг (Emma Spedding) появился на сайте издания.

По словам автора материала, трендовыми станут вязаные платья различных фасонов и длины. Подобные вещи из шерсти представлены в ассортименте таких марок, как Hush, Lou Lou Studio, Arket, Nanushka, Zara, H&M и других. Спеддинг также назвала одними из самых модных платья из сатина или атласа любого цвета.

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Известно, что в топ-пять попала и одежда темного цвета с ярким контрастным принтом. «Такие платья можно легко стилизовать с черными колготками и короткими ботинками, что делает их одними из самых востребованных предметов гардероба прямо сейчас», — пояснила Спеддинг и добавила, что не теряют своей актуальности и платья черного цвета.

В заключение журналистка порекомендовала обратить внимание на оверсайз-наряды. Она пояснила, что лучше искать платья с объемными или удлиненными рукавами, широкими юбками или интересными деталями в области декольте. По ее словам, с такими вещами лучше всего смотрятся грубые ботинки.

Ранее стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

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Майя Пономаренко
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