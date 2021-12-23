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Путин заявил о возможности создания «анти-России» на территории Украины

Путин: заявления о войне с Украиной могут говорить о подготовке к эскалации в Донбассе

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о предположительной подготовке к войне с Украиной, распространяемые в украинских и западных СМИ, и заявил, что это может указывать на желание Киева решить вопрос Донбасса вооруженным путем. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

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По мнению политика, заявления о подготовке военного вторжения, которым якобы занимаются в Кремле, могут говорить о скорой эскалации конфликта в Донбассе. «Нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищаться — вот такие вот санкции последуют. И готовятся к этому. Это первый вариант. Второй вариант —создание на этой территории такой анти-России, с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению...» — предположил Путин.

Президент пояснил, что создание «анти-России» может означать переброску новых систем вооружений на Украину и переброску радикалов в Донбасс, чтобы те решили вопрос силовым путем. В этой связи Путин напомнил о том, что Россия думает о перспективах обеспечения своей безопасности на ближайшую перспективу. «Как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой: что там будет и когда долбанут?» — заключил он.

Российский лидер также заявил, что действия Москвы будут зависеть от обеспечения Западом безопасности России, и в этой связи дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо.

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Виктория Кондратьева
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