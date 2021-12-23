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На территории заказника «Арга» поселились две молодые рыси

На территории красноярского заказника «Арга» поселились две молодые рыси

Фото: Zaruba Ondrej / CTK / Globallookpress.com

На территории заказника «Арга» в Красноярском крае поселились две молодые особи рыси. Об этом сообщает «7 канал».

Как рассказали в заказнике, хищники чувствуют себя комфортно. Местные специалисты предполагают, что животные могут быть потомством самки рыси, которая недавно появилась на территории заказника.

Там добавили, что в 2020 году на территории заказника «Арга» жили 9 особей рыси.

Заказник «Арга» был создан в 1963 году, одна из его задач — сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой вымирания животных. Рысь входит в перечень основных охраняемых животных.

Ранее сообщалось, что в природном заповеднике «Бастак», расположенном недалеко от Биробиджана в Еврейской автономной области, специалисты впервые заметили новый вид кошачьих —дальневосточного кота. Наблюдение за животными ведется более 10 лет, и до этого специалисты встречали такую особь только в кластере «Забеловский». На этот раз кота обнаружили в кластере «Центральный».

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Сергей Истомин
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