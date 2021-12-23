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Ассанж обжалует решение суда об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Об этом его невеста Стелла Моррис в Twitter.

Моррис подчеркнула, что прошение Ассанжа о разрешении на подачу апелляции в Верховный суд в настоящее время рассматривается судьями Высокого суда. «Неизвестно, сколько времени займет принятие решения, но ожидается, что это произойдет не раньше третьей недели января», — сказала она.

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США 10 декабря. Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.

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В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2020 году бывший президент США Дональд Трамп обещал помиловать Ассанжа, если бы тот назвал источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов.

Марина Совина
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