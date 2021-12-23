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Полиция начала расследование о клевете на бывшего детского омбудсмена Астахова

ТАСС: возбуждено дело о клевете после публикаций о бывшем детском омбудсмене Астахове

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Московская полиция возбудила уголовное дело о клевете после публикаций в интернете, в которых говорилось о бывшем уполномоченном по правам ребенка в России Павле Астахове и его детях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, расследование началось по статье 128.1 УК РФ («Клевета»), предусматривающей наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до двух лет. По предварительным данным, на разных сайтах в мае появились статьи про Астахова, его сыновьях, водителе и коллегии адвокатов, которые, по мнению заявителя, порочат его честь и достоинство, а также подрывают деловую репутацию.

20 декабря Головинский суд Москвы поместил под домашний арест сына бывшего детского омбудсмена Антона Астахова, обвиняемого в мошенничестве на 1,2 миллиарда рублей. В МВД считают, что он с деловым партнером незаконно завладел компанией, на которую оформили несколько кредитов. Представив недостоверные данные об оборотах фирмы в три миллиарда рублей, подозреваемые оформили процедуру возврата НДС на 130 миллионов рублей. Партнер Астахова-младшего уехал из России.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала, возникшего из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов при встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»

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Любовь Ширижик
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