Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест

Головинский районный суд Москвы избрал меру пресечения Антону Астахову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следствия фигуранта дела отправили под домашний арест до 18 февраля 2022 года. Речь идет о сыне бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова.

Астахов-младший был взят под стражу со второй попытки. 2 декабря сообщалось, что суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства по мере пресечения. Тогда Антон Астахов остался на свободе. На заседании присутствовал и бывший детский омбудсмен.

Его сын подозревается в мошенничестве на 1,2 миллиарда рублей. В МВД считают, что Астахов-младший вместе с деловым партнером незаконно завладел компанией, на которую оформили несколько кредитов. Представив недостоверные данные об оборотах фирмы в три миллиарда рублей, подозреваемые оформили процедуру возврата НДС на 130 миллионов рублей.

Партнер Астахова-младшего уехал из России.

Павел Астахов был уволен с должности уполномоченного по правам ребенка в России в 2016 году после скандала, возникшего из-за его разговора с девочкой, выжившей в трагедии на Сямозере в Карелии. Тогда во время шторма утонули дети, отдыхавшие в местном лагере. Астахов на встрече с пострадавшей задал ей неуместный вопрос: «Как поплавали?»