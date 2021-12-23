Путин пообещал сохранить доступность Байкала

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить уникальную экосистему озера Байкал и его доступность для местных жителей. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Журналистка из города Улан-Удэ Республики Бурятия рассказала об обсуждении вопроса признать Байкал особой федеральной территорией. Местные жители обеспокоены возможными проблемами с доступностью озера. Путин заявил, что не знал об подобных обсуждениях. По словам президента, возможно, разговоры были связаны с поиском решений поддержки уникальной экосистемы места.

«Хочу подчеркнуть, если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневается, не должно быть никаких опасений, что это произойдет. Вопрос может быть поставлен только в одной плоскости — помочь сохранению уникальной экосистемы Байкала и людям, которые там живут», — заявил Путин.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.