Началась ежегодная пресс-конференция Путина

В Москве началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

Мероприятие проходит в очном формате. Местом проведения ежегодной конференции был выбран московский Манеж. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что представители СМИ смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме.

СМИ-иноагенты также участвуют в мероприятии. Их статус не влияет на работу, уточнил официальный представитель Кремля. В 2021 году на пресс-конференции будут присутствовать более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

В 2020 году ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19 и была частично совмещена с прямой линией. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли в Москве. Мероприятие продолжалось 4 часа 29 минут. Тогда российский лидер ответил на 60 вопросов.