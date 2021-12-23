Путин ушел от ответа про лучший город для жизни

Президент России Владимир Путин ушел от ответа на вопрос журналиста из Великого Новгорода про лучший город для жизни и рассказал о развитии инфраструктуры. Он уточнил, что в стране развиваются и маленькие, и большие города. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Вопрос о городе задала журналистка из Великого Новгорода Людмила Данилкина. Она спросила у президента, какой бы город за исключением Москвы и Санкт-Петербурга он бы выбрал для жизни. «Почему вы исключили Москву и Петербург? Это тоже города Российской Федерации. В одном из них я родился, это мой родной город. Поэтому прежде всего, когда вы задавали этот вопрос, я подумал о Санкт-Петербурге», — отметил Путин.

Глава государства указал на то, что в стране развиваются и крупные, и маленькие города, однако власти должны уделить особое внимание малым городам. В стране решаются вопросы инфраструктуры, связанности территорий, включая развитие многих видов транспорта. Одной из задач руководство страны поставило увеличение мобильности населения. Возвращаясь к теме города для жизни, Путин отметил хорошие темпы развития Краснодара, Крыма и Казани. В развитии городов власти планируют дойти до Тюмени.

«Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде доступности от места работы до местожительства, до встречи с друзьями, до мест, где развиты другие составляющие нашей жизни, центры культуры, музеи. Мне кажется, у нас много мест очень красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно», — заявил президент.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в очном формате в московском «Манеже». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.