В момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики, считает российский президент Владимир Путин. Об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«[Донбасс] изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе, как частью России. Но его туда (на Украину — прим. «Ленты.ру») [лидер Октябрьской революции Владимир] Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить!"», — рассказал Путин. По мнению президента, большевики сделали это вопреки мнению народа Донбасса.

Именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе, уверен Путин. Большевики создали Украину в ее нынешних границах — страну, «которой никогда раньше не существовало». Президент добавил, что Россия пыталась потушить конфликт, и что он лично уговаривал бывшего лидера Украины Петра Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе.

Изначально, с установлением советской власти в Донбассе, регион вошел в состав РСФСР как автономная Донецко-Криворожская республика. Позже территории отдали Украинской ССР, а республику упразднили. В Донецко-Криворожскую республику входили земли от Харькова до южного побережья Азовского моря, включая город Кривой Рог. Регионы объединились по экономическому признаку, они были тесно связаны еще во время промышленного подъема в императорской России. Владимир Ленин сразу отнесся к созданию республики скептически.

Ранее Путин прокомментировал вероятность военного столкновения между Россией и Украиной. По слова президента, Москва готова мирно работать с любым украинским правительством вне зависимости от их «внешнеполитической ориентации».