Модель показала жировые складки на животе и восхитила фанатов

Популярная английская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Изабель Николс Нолл (Isabel Nicholls Nall) поделилась кадрами в откровенном наряд, показала несовершенства своего тела и восхитила фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованных кадрах 22-летняя девушка запечатлена, сидя на кровати. Она одета в полупрозрачное боди синего цвета с розовыми узорами бренда Savage x Fenty, который принадлежит американской поп-исполнительнице Рианне. Блогерша снялась, продемонстрировав жировые складки в области живота. Ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. «Любовь к себе исправляет буквально все чертовы проблемы», — подписала она пост.

Фанаты восхитились внешним видом Нолл в комментариях под снимком. «Ты великолепна!», «Как же прекрасно, что ты не стесняешься своей фигуры!», «Меня вдохновляет твоя смелость! Я чувствую себя более уверенной благодаря твоим фото», «Я восхищаюсь тобой, ты мой идеал», «Ты самое прекрасное создание на свете!» — высказывались юзеры.

В ноябре другая беременная плюс-сайз-модель снялась в боди и показала растяжки на теле. 35-летняя Эшли Грэм показала округлившийся живот, снявшись на парковке. На кадрах она одета в боди розового цвета из коллаборации Fendi x Skims и кожаный плащ, а в руках держит сумку. Знаменитость также обулась в ботинки-челси и накрасила губы яркой помадой. На размещенных фотографиях видны растяжки на теле Грэм.