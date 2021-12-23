Мужчина сел не на любимое кресло и избежал шальной пули

Житель американского города Фоли, штат Алабама, изменил старой привычке, сев не на то кресло, и спасся, избежав шальной пули. Об этом сообщает News Channel 3.

Хозяйка дома, которая пожелала сохранить анонимность, рассказала, что сидела в гостиной вместе с любимым мужчиной. Неожиданно они услышали странный звук. «Как бы комично это ни звучало, мы подумали, что это привидение хлопнуло дверцей собачьего домика. Спустя полчаса я посмотрела вниз и вытащила что-то из подушки. Оказалось, что это пуля», — сказала женщина.

По ее словам, пуля залетела во входную дверь и пролетела практически через весь дом. Она срикошетила от пола и прошла через домик для собаки, после чего застряла в подушке любимого кресла ее партнера. «Сейчас я потрясена и чувствую себя так, как будто у меня на спине мишень. Когда пуля попадает в твою входную дверь, больше ни о чем ты думать не можешь», — заявила американка.

«Мы с возлюбленным постоянно говорим, что это его кресло. К счастью, в тот вечер он в нем не сидел. Она бы попала ему в голову или шею», — подчеркнула хозяйка дома. Женщина рассказала, что живет по этому адресу уже десять лет, и здесь никогда не происходило ничего подобного.

Хозяйка дома хочет привлечь внимание к проблеме, так как история могла закончиться гораздо хуже. «Если у вас есть ружье, учитесь правильно его использовать. Вы легко могли убить кого-нибудь по собственной глупости», — сказала она.

По данным местной полиции, стреляли из ружья 17 калибра. Полиции неизвестно, кто и зачем сделал это.

Ранее сообщалось, что в американском городе Мадисон, штат Висконсин, в спальню маленького мальчика попала случайная пуля. Она прошла сквозь стену спальни, где спал трехлетний ребенок, и попала в мягкую игрушку в форме желтой акулы в 12 сантиметрах от мальчика, который играл с ней, перед тем как заснул.

