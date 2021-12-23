Фанаты не узнали Бузову на новом снимке

Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову не узнали на новом фото и обвинили в обилии ретуши. Соответствующий снимок и комментарии фанатов появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с распущенными волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona. На снимке видно, что у нее разгладилось лицо и появился мейкап в нюдовых оттенках на глазах.

Известно, что таким образом поп-исполнительница прорекламировала программу для гаджета под названием Persona. «Маски сами делают натуральный контуринг лица, сглаживают проблемные участки, делают кожу сияющей, подчеркивают глаза. Попробуйте сами», — высказалась звезда в описании к кадру.

Подписчики подвергли Бузову критике за чрезмерный фотошоп в комментариях под размещенным изображением, который набрал более 24 тысяч лайков. «На самом деле совсем другая! Стыдно», «Никогда не понимала приложений и масок.

Обманывать себя и других?», «Зачем менять лицо?», «Ну совсем два разных человека ведь», «Ну и рожа», «А зачем показывать себя ненастоящую», — возмущались поклонники.

В ноябре пользователи сети также не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.