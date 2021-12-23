Обнаженные молодые девушки и юноши сфотографировались с коровами для календаря

В Шотландии фермеры и фермерши сфотографировались обнаженными, чтобы собрать деньги на благотворительность. Об этом сообщает Daily Star.

В съемке для благотворительного календаря приняли участие девушки и юноши из Клуба молодых фермеров Лотиана и Пиблшира. Они позировали голышом на сельскохозяйственной технике и рядом с ней, а также в поле среди коров и лошадей, прикрываясь ковбойскими шляпами и мешками с семенами.

80 процентов от доходов с продаж календаря достанутся благотворительной организации RSABI, которая поддерживает оказавшихся в тяжелом положении людей, чей труд связан с сельским хозяйством. Нуждающимся оказывается как финансовая, так и психологическая помощь.

22-летняя секретарь клуба Кирсти Барр рассказала, что идея создания календаря пришла ей и председателю еще в январе. Она призналась, что найти желающих среди членов клуба было непросто, но в итоге некоторые все же согласились. «Сперва все нервничали, но стоило только начать съемку, как пошло веселье: фотограф сумел создать комфортную атмосферу, к тому же мы все дружим между собой», — описала творческий процесс Барр.

Съемки проходили на разных фермах с июня по октябрь. В них приняли участие добровольцы в возрасте от 20 до 27 лет.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Девон фермеры и любители верховой езды сфотографировались обнаженными, чтобы собрать деньги для исследования рака мозга. Фермеры и наездницы снимались с лошадями и собаками, а из одежды у них были только сапоги для верховой езды.