Более 80 обнаженных женщин и мужчин сфотографировались для календаря

В британском графстве Девон фермеры и любители верховой езды сфотографировались обнаженными, чтобы собрать деньги для исследования рака мозга. Об этом сообщает журнал Horse & Hound.

84 человека — и мужчины, и женщины — согласились поучаствовать в съемках для благотворительного календаря после того, как рак мозга диагностировали у их знакомого и соседа. Календарь планируют продавать за 12,5 фунта стерлингов (1220 рублей), а вырученные средства затем передадут фонду Brain Tumour Research.

Фермеры и наездницы снимались с лошадями и собаками, а из одежды у них были только сапоги для верховой езды. По словам фотографа Кэт Даун, некоторые фермеры просто не сумели их снять, потому что сапоги крепко «присосались» к голой коже. Обычно этого не происходит, так как их носят со специальными бриджами.

Ранее также сообщалось, что студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта.