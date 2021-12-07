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Более 80 обнаженных женщин и мужчин сфотографировались для календаря

Наездницы из Девона сфотографировались без одежды ради денег на исследования рака мозга
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Фото: Cat Down

В британском графстве Девон фермеры и любители верховой езды сфотографировались обнаженными, чтобы собрать деньги для исследования рака мозга. Об этом сообщает журнал Horse & Hound.

84 человека — и мужчины, и женщины — согласились поучаствовать в съемках для благотворительного календаря после того, как рак мозга диагностировали у их знакомого и соседа. Календарь планируют продавать за 12,5 фунта стерлингов (1220 рублей), а вырученные средства затем передадут фонду Brain Tumour Research.

Фермеры и наездницы снимались с лошадями и собаками, а из одежды у них были только сапоги для верховой езды. По словам фотографа Кэт Даун, некоторые фермеры просто не сумели их снять, потому что сапоги крепко «присосались» к голой коже. Обычно этого не происходит, так как их носят со специальными бриджами.

Ранее также сообщалось, что студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта.

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