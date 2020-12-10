Обнаженные девушки и юноши сфотографировались ради борьбы с раком

В Великобритании юноши и девушки из Эксетерского университета сфотографировались обнаженными для благотворительного календаря, выпускаемого под девизом «Голые зады побеждают рак крови». Об этом пишет издание The Exeter Tab.

Календарь будет продаваться по восемь фунтов стерлингов (790 рублей), а вся выручка будет передана благотворительной организации Exeter Marrow, целью которой является спасение людей, страдающих от рака крови.

Для календаря, среди прочих, снялись участники студенческого клуба для любителей фитнеса на шесте и американские футболисты из команды «Эксетерские демоны».

Ранее сообщалось, что студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта.