Голые студентки с копьями и мячами снялись для благотворительного календаря

Студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание The Sun.

В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта. На фото голые юноши и девушки прикрывают наготу метательными копьями, мячами, кроссовками и кубками.

Стоимость календаря составляет 10 фунтов стерлингов (1000 рублей). Вырученные деньги будут переданы гуманитарной организации «Врачи без границ».

«В этом году из-за коронавируса подготовить календарь было непросто, — рассказал один из организаторов съемки, студент университета Дэн Льюис (Dan Lewis). — Но, вопреки всему, он все же получился, и мы очень им довольны».

В октябре сообщалось, что студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для благотворительного календаря. В съемках принимали участие десятки юношей и девушек.