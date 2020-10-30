Любительницы активного отдыха снялись голыми для благотворительного календаря

Любительницы активного отдыха из английского графства Нартамберленд снялись без одежды для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Northumberland Gazette.

Для фотографий, сделанных на фоне нортамберлендских достопримечательностей, позировали участницы женского клуба Wild Women Adventures. Календарь продается в интернете по цене 10 фунтов стерлингов (около 1000 рублей). Выручку поделят благотворительная организация FACT, помогающая больным раком, и добровольцы-горноспасатели из Northumberland Mountain Rescue.

По замыслу основательницы Wild Women Adventures Мэгги Мартин (Maggie Martin), благодаря съемке участницы клуба должны были справиться со своими страхами, выйти из зоны комфорта и почувствовать себя свободнее.

Ранее сообщалось, что новозеландский производитель защитных перчаток Lynn River устроил фотоконкурс для любителей работать в огороде без одежды. Организаторы планировали выпустить благотворительный календарь, составленный из лучших снимков.