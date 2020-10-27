Голые садоводы сфотографировались для благотворительного календаря

Новозеландский производитель защитных перчаток Lynn River устроил фотоконкурс для любителей работать в огороде без одежды. Об этом сообщает TVNZ.

Конкурс приурочен ко Дню голого садоводства, который в Новой Зеландии отметили в субботу, 24 октября. Победитель получит титул Национального голого садовода Lynn River. Организаторы надеются выпустить благотворительный календарь, составленный из лучших снимков.

Представитель Lynn River Софи Проссер (Sophie Prosser) утверждает, что участники прислали несколько отличных фотографий. Она отметила креативность, с которой они прячут половые органы за растениями и разнообразными инструментами, от садовых шлангов до воздуходувок.

В мае сообщалось, что пара нудистов из английского города Пул устроила обнаженную свадьбу, на которой присутствовали 40 гостей без одежды. Невеста призналась, что благодаря этой идее ей не пришлось тратить деньги на свадебное платье.