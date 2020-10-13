Голые студентки сфотографировались с коровами

Студенты третьего курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание Camden-Narellan Advertiser.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек. На страницах календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

Календари продаются по 25 австралийских долларов (1,4 тысячи рублей). Все вырученные деньги передадут благотворительной организации Aussie Helpers. «Она помогает сельским жителям и фермерам, оказавшихся в трудном положении после засухи последних двух лет, наводнений, лесных пожаров, а теперь еще и COVID», — рассказала 23-летняя Клеменс Кинг (Clemence King), участвовавшая в организации съемки.

По ее словам, подготовка нового календаря едва не сорвалась из-за пандемии. Студентам пришлось соблюдать дистанцию, поэтому в этом году нет кадров, на которых они трогают друг друга или обнимаются. Групповые фотографии снимали в несколько приемов и затем смонтировали воедино.

Сиднейская школа ветеринаров — ведущий ветеринарный центр Австралии. На протяжении десяти лет студенты ежегодно выпускают «голый» календарь, который позволяет собрать пожертвования в 100 тысяч австралийских долларов (5,5 миллиона рублей).

В 2020 году студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В съемках участвовали 94 девушки.