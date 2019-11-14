Голые студентки устроили фотосессию с животными

Студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета, более известной под названием Dick Vet, снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание The Sun.

В съемках участвовали 94 девушки, которые учатся в Dick Vet. Они позировали с различными животными, в том числе лошадями, коровами и северными оленями. Две студентки на включенных в календарь снимках прикрывают грудь курицей и большой совой. Есть кадры и с обнаженными мужчинами, пьющими чай в окружении кошек и стоящими в обнимку на фоне гор.

Календарь продается за 12 фунтов стерлингов (985 рублей). Вырученные деньги будут пожертвованы эдинбургской ветеринарной клинике All4Paws, где бесплатно лечат питомцев, которые принадлежат нуждающимся и бездомным.

Проект организовала одна из студенток Dick Vet Яра Мрджа (Jara Mrdja). «Обнаженные благотворительные календари успели превратиться в ветеринарную традицию, — объяснила она. — Их уже выпустили несколько других ветеринарных школ».

В октябре сообщалось, что студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами Black Dog Institute.

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