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«Самая сексуальная женщина планеты» впервые станет матерью

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Кейт Аптон

Американская супермодель Кейт Аптон, названная в 2018 году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, впервые станет матерью. О своей беременности она сообщила в Instagram.

26-летняя модель выложила фотографию, на которой она запечатлена на балконе гостиницы на фоне моря, и добавила хэштег «беременна в Майами». Она также отметила в посте своего супруга, бейсболиста Джастина Верландера.

Кейт Аптон вначале карьеры выступала как модель plus-size, но потом похудела. В 2014 году она также была признана самой сексуальной женщиной года по версии журнала People. Аптон была лицом марки нижнего белья, купальников и одежды Victoria's Secret, а также снялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах — «Как украсть небоскреб», «Другая женщина» и «Горе-творец». За Верландера модель вышла замуж в 2017 году, до этого они встречались три года.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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