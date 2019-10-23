Голые студентки устроили фотосессию ради благотворительности

Студенты третьего и четвертого курса Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами Black Dog Institute. Об этом сообщает The Sun.

«Когда мы отучимся и станем ветеринарами и учеными, мы окажемся на работе, где количество самоубийств в четыре раза превышает средний показатель по стране», — утверждает организатор благотворительной фотосессии 23-летняя Люси Фучтер (Lucy Fuchter).

Black Dog Institute занимается изучением, профилактикой и лечением психических заболеваний. «Каждый пятый человек в определенный период жизни страдает от психического расстройства, — рассуждает Фучтер. — Мы надеемся, наша поддержка поможет организации бороться со столь масштабной проблемой».

Австралийка рассказала, что утренняя съемка для календаря заставила многих студентов понервничать: «Но вскоре все успокоились и стали более расслабленными. Некоторые с начала обучения мечтали поучаствовать в этой благотворительной акции. Другие, напротив, утверждали, что никогда на такое не решатся, но в итоге пришли».

Сиднейская школа ветеринаров — ведущий ветеринарный центр Австралии. На протяжении десяти лет студенты ежегодно выпускают «голый» календарь, который позволяет собрать пожертвования в 100 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей). Календарь можно приобрести за 25 австралийских долларов (около тысячи рублей).

В июне сообщалось, что в Ирландии около 1,8 тысячи голых женщин поучаствовали в благотворительном заплыве Strip and Dip ради борьбы с раком. Благодаря взносам участников организации удалось собрать более 700 тысяч евро (49,7 миллиона рублей по текущему курсу) на лечение больных детей.

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