Голые студентки сфотографировались с коровами, лошадьми и студентами

Третьекурсники ветеринарного факультета новозеландского университета Мэсси сфотографировались без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Star.

В съемках принимали участие около 50 голых юношей и девушек. На страницах календаря они позируют на ферме, прикрывая наготу различными животными, в том числе коровами, лошадьми и собаками, а также растениями и сельскохозяйственными инструментами.

«Сами съемки были довольно хаотичными, — рассказывает Кейтлин Уайт (Caitlin White), 22-летняя студентка из Окленда, участвовавшая в создании календаря. — Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия многочисленных голых людей и легковозбудимых животных».

По словам Уайт, студентов снимали в конце зимы и начале весны. Чтобы попасть в календарь, им приходилось мокнуть под дождем и мерзнуть на улице без одежды. «В частности, снимок со всей группой делали, когда было около девяти градусов по Цельсию», — говорит она.

Студенты продают календарь через интернет по 15 новозеландских долларов (614 рублей). Они планируют пожертвовать десять процентов выручки организации Pet Refuge New Zealand, которая дает приют питомцам, пострадавшим от домашнего насилия.

В ноябре студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

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