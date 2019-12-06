Голая студентка снялась на лошади ради безопасности наездников

Жительница английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, прокатилась на лошади, надев лишь сапоги и шлем, чтобы подчеркнуть важность соблюдения правил безопасности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

22 ноября 19-летняя Джорджи Грейс (Georgie Grace) сфотографировалась голой верхом на лошади. Несмотря на холодную погоду в родном городе, девушка сделала откровенный снимок, поддержав агитационную новозеландскую кампанию на Facebook. В ней организаторы призывали наездников не забывать надевать шлем.

«В публикации было сказано, что некоторые наездники ездят без специальных защитных шлемов, и это довольно опасно, — рассказала она. — Я разместила этот пост на своей странице и пообещала поучаствовать в кампании, если пост наберет больше ста лайков». Грейс, которая учится на ветеринара, утверждает, что реакция пользователей сети на ее откровенные фотографии была «ошеломительная».

Юная британка призналась, что немного волновалась, однако все прошло благополучно. «Моя семья сочла это смешным, им понравилась моя задумка, — отметила Грейс. — Друзья тоже отнеслись к фотографиям с юмором. В целом, реакция людей была довольно позитивной. Лишь некоторые написали в комментариях, что я "нашла повод, чтобы раздеться" и "жажду внимания". Но меня это только позабавило».

Грейс подчеркнула, что она действительно пыталась привлечь внимание, но ради благого дела. «Все это для того, чтобы люди были лучше осведомлены о правилах безопасности», — заключила девушка.

В ноябре студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

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