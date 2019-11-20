Эротический календарь с голыми студентками и овцами разозлил веганов

Веганы затравили студентов британского ветеринарного колледжа, снявшихся без одежды для благотворительного календаря. Об этом сообщает издание The Guardian.

В начале ноября лондонский Королевский ветеринарный колледж объявил о публикации календаря с фотографиями обнаженных старшекурсников и старшекурсниц. Предполагалось, что выручка пойдет на благотворительные цели.

На календарь обратили внимание веганы-ветеринары из сообщества Veterinary Vegan Network. Их разозлила страница с фотографией, на которой семь студентов прикрывали половые органы овцами, придерживая их за передние ноги, как при ветеринарном осмотре. Веганы сочли этот кадр издевательством над животными.

После поста на странице Veterinary Vegan Network в Facebook на студентов с фотографии посыпались оскорбления и угрозы. В результате пришлось вмешаться директору колледжа Стюарту Рейду (Stuart Reid). Он объявил, что из календаря уберут снимок с овцами и принес извинения тем, кого он возмутил. «Все претензии и нападки должны быть направлены на меня и только на меня», — добавил Рейд.

В ноябре сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

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