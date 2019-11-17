Голые фермерши с животными попали в эротический календарь

Фотограф Никола де Пулфорд (Nicola de Pulford) проехала по Великобритании и сняла голых фермерш с животными для благотворительного календаря на 2020 год. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах запечатлены голые работницы фермы, выполняющие свои повседневные обязанности: они кормят животных, сидят за рулем трактора или собирают куриные яйца. Девушка по имени Али, которая попала на обложку ноября, стоит на одном колене и поит телят. Август презентует фермерша по имени Дженна, которая кормит козла.

Пулфорд пояснила, что выступила с идеей создания эротического календаря, чтобы собрать средства в поддержку фермерского хозяйства в Британии. Она подчеркнула, что в первый выпуск попали исключительно голые мужчины. «Каждый желающий, каким-либо образом причастный к фермерству, попадает в календарь. Здесь нет возрастного ограничения», — добавила фотограф.

По словам Пулфорд, самому пожилому участнику благотворительной акции среди мужчин было 73 года, среди женщин — 63 года. После фотосессии каждой модели полагается денежная компенсация. Как правило, в год выходят два календаря и приносят выручку более 100 тысяч фунтов стерлингов (8,2 миллиона рублей).

Деньги, собранные за календарь 2020 года, передадут в благотворительную организацию Chernobyl Children's Lifeline, которая помогает людям, пережившим последствия аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

15 ноября сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!