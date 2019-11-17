Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее

Полуголые порноактрисы, одетые в костюмы экипажа самолета, устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд. Соответствующий ролик опубликовало издание The Sun.
По словам сотрудников музея, порностудия Banged Babes арендовала борт за 100 фунтов стерлингов (8,2 тысячи рублей) для съемок купальников. В съемках принимали участия порнозвезды Кристина Мэй (Christina May), Эмили Блейк (Emily Blake) и Бетани Адамс (Bethany Adams).
«Удивительно, как им удалось снять подобное в месте, пропитанном военной историей, — посетовал собеседник издания. — А ведь рядом ходили дети». На снимках, которые появились в Instagram-аккаунте @banged_air, девушки, одетые в откровенные костюмы, вызывающе позируют на камеру.
Представители музея подчеркнули, что не имели представления, что происходило на борту самолета. «Если бы мы знали, чем они там занимались, мы бы немедленно это остановили, — заверила управляющая музея Дайан Джеймс (Diane James). — Они нас подставили».
15 ноября сообщалось, что студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. В октябре студенты третьего и четвертого курсов Сиднейской школы ветеринаров снялись голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами.