Полуобнаженные модели с рыбами в руках снялись для любителей рыбалки

Немецкая фирма Carponizer выпустила новый настенный календарь, состоящий из фотографий полуобнаженных женщин с большими рыбами. Об этом сообщает издание The Daily Star.

Некоторые участницы съемок прикрывают рыбами грудь или половые органы, одна из моделей держит карпа между ног. Календари можно заказать в интернете за 18,95 доллара (около 1,5 тысячи рублей).

Carponizer занимается продажей товаров для любителей рыбалки. Первый календарь фирмы, в котором фигурировали девушки и рыбы, увидел свет более пяти лет назад. В 2016 году автор проекта Хендрик Пойлер (Hendrik Pöhler) рассказывал, что особенное беспокойство у него вызывало благополучие карпов. «Во время съемки за нашими чешуйчатыми друзьями ухаживали двое экспертов», — утверждал он.

Ранее сообщалось, что новозеландский производитель защитных перчаток Lynn River устроил фотоконкурс для любителей работать в огороде без одежды. Организаторы планировали выпустить благотворительный календарь, составленный из лучших снимков.