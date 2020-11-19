Спортсмены со всего мира разделись догола и снялись для эротического календаря

Спортсмены со всего мира разделись догола и устроили откровенную фотосессию ради благотворительного календаря Worldwide Roar 2021. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчины позировали абсолютно голыми во время совместного отдыха и спортивных состязаний, в том числе на теннисном корте и при игре в бочче. Прибыль с продажи эротического календаря пойдет в благотворительную организацию Sport Allies («Спортивные союзники»), которая поддерживает молодых спортсменов, независимо от их пола, расы и физических возможностей.

Создатель календаря Ангус Малком отмечает, что своими работами хочет поднять важный вопрос «Как мы смотрим на мужчин». По его словам, в обществе принято считать, что если мужчина родился натуралом со светлой кожей, то у него есть социальные привилегии и больше шансов преуспеть в жизни. Малком пытается побороть этот стереотип и уравнять права и возможности мужчин.

В прошлом году Малком нацелился на борьбу с гомофобией в спортивной культуре и привлекал для съемок спортсменов-гетеросексуалов, выражавших солидарность к ЛГБТ-сообществу. В 2020 году главная задача календаря — сформировать в обществе здоровое отношение к мужчинам в целом.

Один из разработчиков и моделей календаря Лукас Этьенн утверждает, что в обществе слишком много мужчин хотят, чтобы на них смотрели с чувством страха или трепета, а не с любовью и уважением. «Мы должны разрушить эти шаблоны, добиться равенства и позволить взглянуть на нас людям всех полов и сексуальных ориентаций, — говорит Этьенн. — Я тоже снялся для календаря, хотя я не эксгибиционист. Это был приятный опыт, который помог мне раскрепоститься».

Ранее немецкая фирма Carponizer выпустила новый настенный календарь, состоящий из фотографий полуобнаженных женщин с большими рыбами. Некоторые участницы съемок прикрывают рыбами грудь или половые органы, одна из моделей держит карпа между ног.