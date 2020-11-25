Голые студентки приняли участие в конкурсе на самые красивые ягодицы

В Кембриджском университете начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. Как сообщает Daily Mail, голых студентов и студенток не остановила даже пандемия COVID-19.

Участники должны были сделать фотографии на территории Кембриджа в обнаженном виде, нижнем белье или с аксессуарами. Конкурсанты снялись на фоне Моста вздохов, часовни Королевского колледжа, в библиотеке и на ночных улицах. Большинство из них было полностью голыми.

Голосование пройдет в несколько этапов. Победителя объявят на ближайших выходных. Состязание организовала студенческая газета The Tab. Конкурс проходит уже девятый раз.

Организаторы конкурса пошутили, что модели должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра от фотографа, а также взять с собой антисептик для рук.

Ранее сообщалось, что студенты и студентки Кембриджского университета сфотографировались без одежды для благотворительного календаря. В съемках приняли участие члены университетских команд по плаванию, легкой атлетике, волейболу, водному поло и другим видам спорта.