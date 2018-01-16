Модель выставила девственность на аукцион ради учебы в Кембридже

Жительница Италии пытается продать собственную девственность, чтобы оплатить учебу в Кембриджском университете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя модель, использующая псевдоним Николь, устроила аукцион на европейском сайте, который предлагает эскорт-услуги. По словам девушки, предлагаемая сумма уже достигла миллиона евро (около 70 миллионов рублей).

Николь утверждает, что берегла невинность с 16 лет. «У меня были отношения с мужчиной гораздо старше меня, но я решила, что потеряю девственность только с тем, кого люблю и за кого в будущем выйду замуж», — говорит она.

Итальянка узнала о возможности продать девственность, когда искала в интернете способы оплатить хорошее образование. Она обнаружила, что некоторым девушкам удавалось заработать на этом более трех миллионов евро, и решила тоже попытать счастья.

В случае успеха Николь планирует переехать в Великобританию, поступить в Кембридж и купить дом родителям, которые пока ничего не знают о ее плане. Оставшиеся деньги она использует, чтобы помочь сестре.

3 января сообщалось, что 23-летняя американка из строгой религиозной семьи выставила девственность на аукцион после того, как разочаровалась в своем женихе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!