Обнаженные регбистки сфотографировались для календаря

Женская команда по регби из британского города Карлайл, графство Камбрия, разделась и устроила фотосессию для календаря. Средства, собранные за счет его продажи, пойдут на финансирование регбийного клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами из-за пандемии COVID-19, пишет издание Daily Mail.

Для серии снимков регбистки из команды «Пумы из Карлайла» (Carlisle Cougars) сфотографировались обнаженными по пояс и в одних носках. «Если честно, мы много лет шутили о том, чтобы сделать такой календарь, но никогда не решались сделать это на практике», — призналась 26-летняя вице-капитан команды Ханна Фаррелл.

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По ее словам, после начала пандемии COVID-19 клуб пришлось закрыть на длительное время, поэтому его участницы решили все же попробовать реализовать идею с календарем. Для храбрости женщины выпили немного просекко. «К концу фотосессии нас уже было невозможно заставить одеться! Мы чувствовали себя сильными и уверенными в себе», — утверждает она.

Фаррелл подчеркнула, что участницы команды хотели показать другим женщинам, что любая может играть в регби, вне зависимости от фигуры, размера и опыта. В команде играют женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Команду поддержали 14 местных организаций, которые помогли оплатить работу фотографа и печать календаря.

Ранее сообщалось, что в Великобритании юноши и девушки из Эксетерского университета сфотографировались обнаженными для благотворительного календаря, выпускаемого под девизом «Голые зады побеждают рак крови». Вся выручка будет передана благотворительной организации Exeter Marrow, целью которой является спасение людей, страдающих от этого заболевания.